Son Dakika | Adana Valisi Süleyman Elban: "Çıkan yangınların rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre Adana Valisi Süleyman Elban: "Çıkan yangınların rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz" Vali Elban Kozan'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan İlçesi Kızlarsekisi'de yanan orman bölgesinde...

Adana Valisi Süleyman Elban: "Çıkan yangınların rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz"

Vali Elban Kozan'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

ADANA - Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan İlçesi Kızlarsekisi'de yanan orman bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Elban, "Bugün içerisinden çıkan yangınların ciddi bir bölümünün rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinden kopmasından kaynakladığını biliyoruz. Bununda öyle olabileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallerinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Adana Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Elban," Kozanda çıkan yangın ilimiz genelinde çıkan 21'inci yangın. Maalesef bir saat önce de Aladağ ilçemizde de yangın başladı. Toplam 22 yangınımız var. Maalesef Akdeniz bölgesinde bugün Antalya'da, Mersin'de, Osmaniye'de ve Adana'da yangın var. Bunda tabi poyrazın çok ciddi bir etkisi var. Nem oranını çok düşürdü, her tarafı kuruttu. Hem de rüzgarın etkisiyle bir çok tellerde trafolarda kopmalar patlamalar meydana geldi" dedi.

"Yangın çok süratli bir şekilde onlarca hektarı sardı"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Çıkan yangınlarda çok süratli bir şekilde yayılıyor. Yangın 19.45 itibariyle başladı ancak çok süratli bir şekilde onlarca hektarı sardı. Yangın 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik. 2 köyü de tahliye etmek için hazırlık yapıyoruz. Bir taraftan da yangına müdahale devam ediyor. Gece olduğu için havadan müdahale yapamıyoruz ama sabahın ilk ışığıyla havadan müdahaleye başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var yangını, boyutlarını, koordinatlarını tespit ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız iş alandan vatandaşımızı tahliye etmek oldu. Alanda jandarmamız AFAD ekiplerimiz ve diğer tüm arkadaşlarımız, kimsenin kalmaması için çalışma yürüttü. Şuanda yangın bölgesinde kimsenin kalmadığı yönünde bilgi geldi, onu teyit ettik. Bizim birinci önceliğimiz can kaybını önlemekti" diye konuştu.

"Saatte 70 kilometreyi geçmiş rüzgar, yangını hızla yayıyor"

Vali Elban, "Şuanda gerekli araçlarla yangının büyümemesi, belli alanda sıkıştırılması ve kontrol edilmesiyle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ancak dışarıda şuanda saatte 70 kilometreyi geçmiş bir rüzgar var. O rüzgar hem yangını çok hızlı dağıtıyor, hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Dolayısıyla bu rüzgar yarın da devam edecek gibi. Bu yoğun rüzgar devam ettiği sürece mücadele biraz daha zor olacak." ifadelerine yer verdi.

"Elektrik tellerin kopmasından dolayı yangını çıktığını değerlendiriyoruz"

Yangının çıkma nedeniyle ilgili konuşan Vali Elban, "Bugün içerisinde çıkan yangınları ciddi bir bölümü rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz. Şuan için kesin bir bilgi yok ancak bunun da öyle olabileceğini değerlendiriyoruz. Çok şiddetli bir rüzgar olması böyle bir ihtimalin olmasını göz önünde bulunduruyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye