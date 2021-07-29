Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
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Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)

Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

VALİ ELBAN, KOZAN'DAKİ YANGIN BÖLGESİNDEAdana Valisi Süleyman Elban, Kozan'da devam eden ve 5 köyün boşaltıldığı orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu.

VALİ ELBAN, KOZAN'DAKİ YANGIN BÖLGESİNDE

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'da devam eden ve 5 köyün boşaltıldığı orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Elban, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kozan'daki yangının Adana'da gün içinde çıkan 21'inci yangın olduğunu ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü aktaran Elban, şöyle konuştu:

"Bir saat önce Aladağ'da bir yangın başladı. Maalesef bugün Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da, Mersin'de, Osmaniye'de ve ilimizde birçok yangın var. Bunda poyrazın çok ciddi etkisi var. Hem nem oranı çok düşük, hem de rüzgarın etkisiyle bir çok trafolarda, tellerde kopmalar, patlamalar meydana geldi. Çıkan yangınlar da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Alanda bulunduğumuz yangın 19.45 itibariyle başladı ancak çok hızlı şekilde onlarca hektarı sardı ve 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik, iki köyü de tahliye etmek için hazırlıkları yapıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye başlayacağız. Yukarıda İHA'mız var. Yangının boyutunu ve koordinatlarını tespit ediyoruz. İlk yaptığımız iş, vatandaşlarımızı tahliye etmek oldu. Yaz dönemi, yayla dönemi olduğu için ciddi bir güçlüğümüz var. Çünkü sadece köy yerleşim yerlerinde değil, arazinin birçok yerinde vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz ve muhtarlarımız alanda kimsenin kalmaması için çalışma yürütüyor. Şu ana kadar bölgede kimsenin kalmadığı yönünde bilgiler alıyorum. Birinci önceliğimiz can kaybının önlenmesiydi zaten. Vatandaşlarımızı tahliye ettikten sonra araçlarla yangının daha fazla büyümemesi, sıkıştırılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda saatteki hızı 70 kilometreyi geçen şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar yangını çok hızlı dağıtıyor, hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor hem de dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Bu rüzgar muhtemel yarın da devam edecek gibi. Rüzgar bu şiddetle devam ettiği sürece mücadele biraz daha zor olacak. Bugünkü yangınların çoğunun çıkış nedeninin elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz. Köylerden tahliye edilenlerin çoğunun Kozan'da kendi evleri var. Kozan'daki yatılı okullarımız ile yüksekokulumuzun yurtlarını da açtık. İhtiyaç olması durumunda vatandaşlarımızı oraya da yönlendiriyoruz."

Haber:  Can ÇELİK - Yaşar SERİNTÜRK - Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),


Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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