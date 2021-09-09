Adana Havalimanı'nda klima ünitesinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
Adana Havalimanı'nda gaz kontrolü yapılan klima ünitesindeki patlama sonucu 2 işçi yaralandı.
Adana Havalimanı'nda gaz kontrolü yapılan klima ünitesindeki patlama sonucu 2 işçi yaralandı.
Havalimanının kargo bölümünde bulunan bir klimada kontrol yapıldığı sırada ünitede patlama meydana geldi.
Olayda yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt