Adana Havalimanı'nda klima ünitesinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
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Adana Havalimanı'nda klima ünitesinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

Adana Havalimanı'nda klima ünitesinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana Havalimanı'nda gaz kontrolü yapılan klima ünitesindeki patlama sonucu 2 işçi yaralandı.

Adana Havalimanı'nda gaz kontrolü yapılan klima ünitesindeki patlama sonucu 2 işçi yaralandı.

Havalimanının kargo bölümünde bulunan bir klimada kontrol yapıldığı sırada ünitede patlama meydana geldi.

Olayda yaralanan 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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