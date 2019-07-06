Adana'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

Adana'dan 330 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Adana Havalimanı'ndaki uğurlamada Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından hacılar yakınlarıyla vedalaştı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamaya Diyanet İşleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Yalçınkaya, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ile yardımcısı Ahmet Hilmi Yazar da katıldı.

Bu yıl Adana'da bin 337 kişinin kutsal topraklara gideceği belirtildi.

Kaynak: AA