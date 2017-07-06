Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 3'ü tutuklu 8 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Ali Yılmaz, Mustafa Bozkurt ve Mehmet Bülbül ile tutuksuz yargılanan A.G, K.S, A.S, H.D.Ö. ve E.Y. ile avukatları katıldı.



Bülbül, savunmasında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Bozkurt da FETÖ/PDY ile bağının bulunmadığını ileri sürerek, "Ben doktorum. Benim bu yapıyla hiçbir alakam yoktur. Meslek hayatım boyunca insan sağlığı için çalıştım. Suç teşkil edecek bir eylemim olmadı. Terör örgütüne ait ByLock programını kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.



Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.