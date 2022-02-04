Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title