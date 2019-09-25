Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandıADANA - Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

25.09.2019 08:49
Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

Adana'daki bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi,

Bu arada, Adana Emniyet Müdür Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Kaynak: İHA
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