Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
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Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

09.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 23:14

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 DAA 38 plakalı motosiklet sürücüsü Süleyman B. ile bir otomobil sürücüsü arasında Belediye Evleri Mahallesi'nde, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Sözlü tartışma sonrası çıkan bıçaklı kavgada motosiklet sürücüsü Süleyman B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
Yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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