Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
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Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu

01.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:03
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu

ADANA'da yılın ilk bebeği saat 00: 03'te dünyaya gelen 'Eymen', oldu.

ADANA'da yılın ilk bebeği saat 00: 03'te dünyaya gelen 'Eymen', oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Abrurrahim ve Heviye Filiz çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğe Eymen adı verildi. Kentte saat 00.03'te 2021 yılının ilk bebeğini kucağına alan anne Heviye Filiz, "Yeni yılın ilk bebeğinin doğurdum. Adını Eymen koymayı düşünüyoruz. Pandemi sürecinde olmamız nedeniyle korkularım vardı ancak çok şükür güzel bir hamilelik geçirdim. İnşallah daha da güzel günler görürüz" dedi.Doğumda görev alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şebnem Karagül ise "38 haftalık gebeliğin sonucunda normal doğum ile bebek dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram ve sağlık durumu gayet iyi. Başarılı bir doğum oldu. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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