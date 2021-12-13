Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda Hasan N. yönetimindeki 54 AED 086 plakalı otomobil, uyarı levhasına çarpıp savrularak ters döndü.

Kazada sürücü Hasan N. ile araçta bulunan Makbule N. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

Uyarı levhasına çarpıp ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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