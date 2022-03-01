Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü.

Karagöçer Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler başka bir çadıra daha sıçradı.

Çevredekilerin ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iki çadır kullanılamaz hale geldi.