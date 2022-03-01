Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü.

Karagöçer Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı bir çadırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler başka bir çadıra daha sıçradı.

Çevredekilerin ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iki çadır kullanılamaz hale geldi.

Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tarım işçilerinin kaldığı çadırda çıkan yangın söndürüldü

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Karataş, Yangın, Adana, Tarım, Güncel, Haberler

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