Adana'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Sağlık taramasından geçirilen tarım işçilerine ekiplerce kuaförlük hizmeti de sunuldu.

Ekiplerce tarım işçilerine hijyen ve bebek kiti dağıtıldı.???????