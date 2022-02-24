Adana'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesince çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Sağlık taramasından geçirilen tarım işçilerine ekiplerce kuaförlük hizmeti de sunuldu.

Ekiplerce tarım işçilerine hijyen ve bebek kiti dağıtıldı.???????

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Seyhan, Adana, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title