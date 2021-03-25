Adana'da Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu
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Adana'da Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'da Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Suriyeli kadın tarlada bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Yalak Mahallesi'ndeki tarlada bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Suriye uyruklu İslim Ahmet'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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