Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde Ali Y, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

Ayağından yaralanan Ali Y, 112 Acil Sağlık ekipleri Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA