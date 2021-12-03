Adana'da otogarda bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adana'da otogarda bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da otogarda bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da otogarda bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da otogarda bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Fatihan Çırak'ın, adını vermediği bir şüpheli tarafından bacağından bıçaklandığını belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çırak, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın zanlısını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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