Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi
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Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi

06.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:58
Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi

Adana'da 'Önce Sağlık' paneli gerçekleştirildi.

Adana'da 'Önce Sağlık' paneli gerçekleştirildi.

Duygu Zengin ve Doğa Bekleriz'in hem düzenlediği hem de moderatörlüğünü yaptığı 'Önce sağlık' paneli Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Panelde alanında uzmanlarla hayatımıza giren maskeler sonrası yapılması gerekenler, nefes teknikleri, tedavi süreçleri ve yöntemler, bağışıklık sisteminin önemi, estetik kaygıların bu süreçteki yeri gibi konular konuşuldu.

Panelde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Sabancı Küçükaltun, İntegratif Terapi ve Biyorezonans Uzmanı Dr.Reha Yurdaer, Nefes Terapisti Filiz İzbal, Yaşam Koçu Arzu Bozkurt, Beslenme Uzmanı Nihal Özdemir, Klinik Psikolog Seda Işık, Güzellik Uzmanı Sonay Özoğul, TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, konuşmacı olarak yer aldı. - ADANA

Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi
Adana'da 'Önce Sağlık' paneli düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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