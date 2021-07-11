Son dakika haberleri! Adana'da köpeğe eziyet kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adana'da köpeğe eziyet kamerada Adana'da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Adana'da köpeğe eziyet kamerada

ADANA - Adana'da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde çekildiği videoda bir kadının balkondaki köpeğe vurması ve tekme atması görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici