Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
14.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:26
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
D-400 karayolu Yılankale mevkisinde yoldan karşıya geçmek isteyen Nurcan Bozkurt'a (30), B.A. yönetimindeki 42 AVB 49 plakalı kamyon çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü B.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA