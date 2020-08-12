Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kameradaADANA'da kadın müşteri kılığında bir kuyumcuya giren 2 erkek şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.?yi yaralayıp, altınları alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

12.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:58

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada

ADANA'da kadın müşteri kılığında bir kuyumcuya giren 2 erkek şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.?yi yaralayıp, altınları alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına girmiş 2 erkek, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Ardından şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çıkararak, kuyumcu Osman B.?yi etkisiz hale getirmek istedi. Osman B., direnince çıkan arbedede vurarak yaralayan şüpheliler, etkisiz hale getirdikten sonra aldıkları altınlarla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Hırsızların, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak istediğinde kapıyı açamadıkları görüldü. Bunun üzerine 2 hırsız, kapıyı tekmeleyerek camı kırıp, dışarı çıktıktan sonra uzaklaşıyor.

Ayağından ve göğsünden yaralanan Osman B.?nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma da sürüyor.

Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Ekonomi
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler 3. Sayfa
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Prof. Dr. Ceyhan'ın Bodrum izlenimi: Maske takmak yüzde 5'ler civarındaydı
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kenan Doğulu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 10:31:47. #1.15#
title