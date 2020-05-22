Kaçak teravih namazı kılan 40 kişi polise saldırdı Adana'da bir grup, yasak olmasına rağmen bir camide toplu olarak teravih namazı kılmak için bir araya geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen direnen 40 kişi, polise saldırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla camilerde cemaatle birlikte namaz kılınması yasaklanmıştı. Salgının tablosunda iyileşmeye gidilen son günlerde, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanıyor.

TERAVİH NAMAZI KILMAK İÇİN CAMİYE GİTTİLER

Adana'da bir grup, bir camide toplu olarak teravih namazı kılmak için bir araya geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen yaklaşık 40 kişi polise saldırdı. Polislere direnen 40 kişi gözaltına alındı.

Virüse karşı alınan tedbirler sayesinde, salgın tablosunda her geçen gün durumun iyiye gittiği gözlemlenirken, vatandaşların tedbirlere uymadığı durumlar da yaşanmaya devam ediyor. Adana'da bir grup, yasağa rağmen bir camide toplu şekilde teravih kılmak için bir araya geldi.

POLİSE SALDIRANLAR GÖZALTINA ALINDI

Durum hakkında bilgi alan polis, gruba müdahale etti. Müdahaleyle karşılaşan grup, polise saldırdı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruptan polise direnen 40 kişi gözaltına alındı.