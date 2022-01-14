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İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oktay B'nin kullandığı 01 ABA 109 plakalı otomobil, Ceyhan-Kozan kara yolu Mercimek Mahallesi yakınında, karşı yönden gelen Sadık Veli Çelik idaresindeki 06 H 3510 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Sadık Veli Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Oktay B. ve yolcu konumundaki Özgür Özçelik yaralandı.

Oktay B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edildi, Özgür Çelik ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Oktay B, ifadesine başvurulmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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