Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Yunus Şimşek idaresindeki 01 ABT 913 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde karşı yönden gelen Soner Tokcan idaresindeki 01 AGT 242 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın