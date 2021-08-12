Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı yayla evinde yakalandı
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Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı yayla evinde yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi saklandığı yayla evinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, saklandığı yayla evinde yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi, saklandığı yayla evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı S.Y'nin Pozantı ilçesinde saklandığını belirledi.

İlçede bulunan bir yayla evine operasyon düzenleyen ekipler, S.Y'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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