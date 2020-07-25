Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
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Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Adana'da sürücünün makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araç kullanılmaz hale gelirken motor parçaları yola savruldu.

25.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:06

Adana Sarıçam'da içerisinde 5 kişinin olduğu ve sürücüsünün makas attığı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özhan Bulvarı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde toplam 5 kişi bulunan ve Arif A.'nın kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil bulvar üzerinde aşırı hız yapıp başka araçlara makas attı. Yurt önüne geldiği sırada yine makas atan otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Hakan Erdeniz (18) ile Alican Ok hayatını kaybederken, sürücü ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

YARALANAN 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 2 kişiyse otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ARACIN MOTOR PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza yapılan otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluşurken aracın çekici ile kaldırılması sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.

Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Adana'da makas terörü can aldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ÖZKARA: makas atmak sürat yapmak AZRAİL''e davetiye çıkarmaktır. . . . Unutmayın kaza kader değil tedbirsizliktir. . iş kanunu böyle diyor. . .
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BIKKIN: çok güzel olmuş trafikte nefret ettiğim harektleri yapan o kadar çok saygısız insan müsveddesi varki hiç acımadım allah tamamına erdirsin trafikte makas atanları tez elden bunların yanına gönderir inşallah
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