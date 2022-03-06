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Adana'da Çiftçi Pazarı açıldı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da Çiftçi Pazarı açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesince, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı Çiftçi Pazarı açıldı.

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince, yöresel ürünlerin satışa sunulacağı Çiftçi Pazarı açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Seyhan ilçesindeki 75. Yıl Sanat Galerisi önünde, ayda iki defa kurulacak olan Slow Food Adana Çiftçi Pazarı'nın açılışı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla gerçekleşti.

Üreticiye destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Karalar, gelişen, dönüşen, nüfusu artan dünyada tarımın öneminin her geçen gün biraz daha artacağını kaydetti.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Zeydan Karalar, Karalar, Çiftçi, Adana, Güncel, Haberler

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