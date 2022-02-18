Adana'da bir kişi zeytinlikte bıçaklanmış halde bulundu
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi bıçakla yaralanmış halde bulundu.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi bıçakla yaralanmış halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde vatandaşlar, zeytinlik alanda bir kişinin yardım çığlığı atması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan Cemil Elibalta'nın (24) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandığını belirledi.
Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.