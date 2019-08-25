Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.

25.08.2019 19:56
Adana'da bir kişi tartıştığı eniştesi tarafından vuruldu

Adana'da tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralandı.


Olay, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eniştesi tarafından tabancayla karnından ve ayağından vuruldu. Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilal A., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Bilal A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bilal A.'yı yaralayan eniştesi olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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