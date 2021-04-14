Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ - Haberler | Güncel
Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)

CESEDİNE ULAŞILDIAdana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Suat Özacarlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Özacarlı'nın cenazesi kıyıya çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ VE OĞLU, SON KEZ SARILDI

Eşi ve oğlu kıyıya gelip, Özacarlı'nın cesedine sarıldı. Yakınlarının güçlükle uzaklaştırdığı acılı kadın ve oğlu, sinir krizleri geçirdi. Özacarlı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)
Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)
Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)
Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ajda Pekkan Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü (2)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:33:29. #1.14#

title