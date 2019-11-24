Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD resmi twitter hesabı üzerinden böyle duyurdu: "Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 16.33'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ 3,7

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, Adana'nın Kozan ilçesinde 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5,3 kilometre derinliğinde meydana geldi.