Adana'da 2 turna avlayan kişiye 14 bin 918 lira ceza - Haberler
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Adana'da 2 turna avlayan kişiye 14 bin 918 lira ceza

AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Güncel
Adana'da 2 turna avlayan kişiye 14 bin 918 lira ceza

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 turna vuran kişiye 14 bin 918 lira ceza uygulandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 turna vuran kişiye 14 bin 918 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Kontrollerde, silahla 2 turna kuşu vurduğu belirlenen kişiye 14 bin 918 lira ceza kesildi.

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