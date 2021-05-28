Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı
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Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı
Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende, genç meslektaşlarına başarı dileyip, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.

Meslek yemini eden 3 avukat, ruhsatlarını staj yaptıkları avukatların elinden aldı.

Avukatlar daha sonra cübbe giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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