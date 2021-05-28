Adana Barosunda stajını tamamlayan 3 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende, genç meslektaşlarına başarı dileyip, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.
Meslek yemini eden 3 avukat, ruhsatlarını staj yaptıkları avukatların elinden aldı.
Avukatlar daha sonra cübbe giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ