Adamlar - Gelir Geçer sözleri! Adamlar Gelir Geçer şarkı sözleri yayımlandı
Alternatif müziğin öne çıkan gruplarından olan Adamlar, yeni parçalarını online müzik platformlarında paylaştı. Youtube ve Spotify'da kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırılmakta. Peki, Adamlar Gelir Geçer şarkı sözleri nedir? İşte, Adamlar Gelir Geçer sözleri! Adamlar Gelir Geçer şarkı sözleri yayınlandı
Adamlar - Gelir Geçer şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı.
ADAMLAR GELİR GEÇER ŞARKI SÖZLERİ
Gizli olan var bilirim
Dilsiz okur kalplere
Masalda gizli gerçek
Rüyanın atan kalbi
Ortalıkta gözükmez
Fısıltılarda dans eder
Sırtında dünya taşır söylemez
Tıkanıyo bir bir yollar
Slogana tapılıyo "biz ve onlar"
Habire bi savaşa hazırlanıyolar
Anca yok ederek var oluyolar
Tabanına bas
Diken batmasın
Böyle bi çokluk mayın tarlası
Naparsan yap gece sonsuz değil
Paslanırsın, zamanın gelir
Olcaksan ol kendinin polisi
Karakolu gönlüne kur
Yap daha iyisini kendinin
Huzuruna kaç
Yoksa bi yer aç
Ezberi unut
Fazlalığı saç
Doğanın kanunu bu boşluk doldurur
Her *** biliyoruz
Al bu da sonucudur
Dünya bir pencere
Gelen baktı geçti
Kimde yoksa aşk
O yok olsundur
Gelir geçer devir
Cümle alemi devirir bak
Kalan bu toz, toprak
Bi ileri bi geri
Buldun mu yerini
Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin
Gelir geçer devir
Cümle alemi devirir bak
Kalan bu toz, toprak
Bi ileri bi geri
Buldun mu yerini
Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin
Derdine dal derinde bul dermanı
Takılma manşetler deli fermanı
Zaten maskeliydik en az bi tane daha taktık
Karanlığın çukuruna çek halayı
Sardı başa
Gelen çekilmez oldu
Vardıama sebebine kör oldun
Yanmadan yaktığınla boğuldun
Doğurdu pire deveyi
Otur izle şimdi filmi
Gelir geçer devir
Cümle alemi devirir bak
Kalan bu toz, toprak
Bi ileri bi geri
Buldun mu yerini
Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin
Geçer devir
Cümle alemi devirir bak
Kalan bu toz, toprak
Bi ileri bi geri
Buldun mu yerini
Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin
Gelir geçer devir
Cümle alemi devirir bak
Bi ileri bi geri
Buldun mu yerini
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