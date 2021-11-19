Adamlar - Gelir Geçer sözleri! Adamlar Gelir Geçer şarkı sözleri yayımlandı

Adamlar - Gelir Geçer şarkı sözleri nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adamlar 2013 yılında kurulmuş, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Türk rock grubudur. 2021 yılında ilk Harbiye Açık Hava konserini veren grup, yeni epleri ile kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı.

ADAMLAR GELİR GEÇER ŞARKI SÖZLERİ

Gizli olan var bilirim

Dilsiz okur kalplere

Masalda gizli gerçek

Rüyanın atan kalbi

Ortalıkta gözükmez

Fısıltılarda dans eder

Sırtında dünya taşır söylemez

Tıkanıyo bir bir yollar

Slogana tapılıyo "biz ve onlar"

Habire bi savaşa hazırlanıyolar

Anca yok ederek var oluyolar

Tabanına bas

Diken batmasın

Böyle bi çokluk mayın tarlası

Naparsan yap gece sonsuz değil

Paslanırsın, zamanın gelir

Olcaksan ol kendinin polisi

Karakolu gönlüne kur

Yap daha iyisini kendinin

Huzuruna kaç

Yoksa bi yer aç

Ezberi unut

Fazlalığı saç

Doğanın kanunu bu boşluk doldurur

Her *** biliyoruz

Al bu da sonucudur

Dünya bir pencere

Gelen baktı geçti

Kimde yoksa aşk

O yok olsundur

Gelir geçer devir

Cümle alemi devirir bak

Kalan bu toz, toprak

Bi ileri bi geri

Buldun mu yerini

Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin

Gelir geçer devir

Cümle alemi devirir bak

Kalan bu toz, toprak

Bi ileri bi geri

Buldun mu yerini

Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin

Derdine dal derinde bul dermanı

Takılma manşetler deli fermanı

Zaten maskeliydik en az bi tane daha taktık

Karanlığın çukuruna çek halayı

Sardı başa

Gelen çekilmez oldu

Vardıama sebebine kör oldun

Yanmadan yaktığınla boğuldun

Doğurdu pire deveyi

Otur izle şimdi filmi

Gelir geçer devir

Cümle alemi devirir bak

Kalan bu toz, toprak

Bi ileri bi geri

Buldun mu yerini

Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin

Geçer devir

Cümle alemi devirir bak

Kalan bu toz, toprak

Bi ileri bi geri

Buldun mu yerini

Sıra bekler gibi peşindeyiz kendimizin

Gelir geçer devir

Cümle alemi devirir bak

Bi ileri bi geri

Buldun mu yerini

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