Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı

İstanbul'dan Samsun'a gelerek bir kişiyi nişanlısının evinden kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i FETÖ'den dolayı meslekten ihraç edilen polis, 1'i gazeteci 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, İstanbul Sefaköy'de esnaf olduğu öğrenilen Diyarbakırlı M.A, Samsun'da bulunan nişanlısı N.N.C'nin evine geldi. M.A'nın Samsun'daki nişanlısının evinin adresini tespit eden ve İstanbul'dan Samsun'a gelen 4 kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp M.A'yı zorla bir araca bindirip kaçırdıkları iddia edildi.

Olay, genç kız ve ailesi tarafından polise ihbar edildi. M.A'nın bulunduğu otomobil Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Uludağ Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ele geçirildi.

KAÇIRILAN ŞAHIS KURTARILDI

Polis, zorla kaçırıldığını söyleyen M.A'yı kurtarırken, olayla ilgili Erzurumlu oldukları öğrenilen S.A, F.A, S.A. ve F.A. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi'ne teslim edildi. 4 kişi daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

FETÖ'DEN DOLAYI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

S.A'nın FETÖ'den dolayı meslekten ihraç edilen polis memuru, F.A'nın da gazeteci olduğu öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan S.A, F.A, S.A. ve F.A. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gün boyu savcıya ifade veren 4 kişi akşam saatlerinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY