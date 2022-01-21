Adalet sözleri! Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Furkan Ayaz ve Dj Akman'ın birlikte söyledikleri şarkı 'Adalet' 13 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 15 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Furkan Ayaz ve Dj Akman ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Furkan Ayaz'a aittir.
FURKAN AYAZ & DJ AKMAN - ADALET ŞARKI SÖZLERİ
Kan damladı elime bedenime
Vurdular yine tam on iki yerime
Bağırdım yine gelmediler sesime
Zor nerede bu adalet
Akıl almıyor artık tutamıyorum ben kendimi
Herşeyin çözümü nefretle bir kere değildi
İçim kan ağlar durur
Var mı sizde erkeklik gurur
Güvenmem inanmam insanlık sizde son bulur
Çareler tükendi yumruklar bir kere bir can aldı bizden
Çok isimler kaybettik üstündeki fidanlar kurudu
Şiddete maruz kalamayız artık sabrımız tükendi
O y***aklardan uzak duramayız benim silahım kudretli
Nerede bu adalet
İçimdeki yangın şikayet
Nasıl oldu tam anlayamadım
Herkes karanlık içinde
Kan damladı elime bedenime
Vurdular yine tam on iki yerime
Bağırdım yine gelmediler sesime
Zor nerede bu adalet
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