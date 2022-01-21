Adalet sözleri! Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Furkan Ayaz ve Dj Akman'ın birlikte söyledikleri şarkı 'Adalet' 13 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 15 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Furkan Ayaz & Dj Akman - Adalet şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Furkan Ayaz ve Dj Akman ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Furkan Ayaz'a aittir.

FURKAN AYAZ & DJ AKMAN - ADALET ŞARKI SÖZLERİ

Kan damladı elime bedenime

Vurdular yine tam on iki yerime

Bağırdım yine gelmediler sesime

Zor nerede bu adalet

Akıl almıyor artık tutamıyorum ben kendimi

Herşeyin çözümü nefretle bir kere değildi

İçim kan ağlar durur

Var mı sizde erkeklik gurur

Güvenmem inanmam insanlık sizde son bulur

Çareler tükendi yumruklar bir kere bir can aldı bizden

Çok isimler kaybettik üstündeki fidanlar kurudu

Şiddete maruz kalamayız artık sabrımız tükendi

O y***aklardan uzak duramayız benim silahım kudretli

Nerede bu adalet

İçimdeki yangın şikayet

Nasıl oldu tam anlayamadım

Herkes karanlık içinde

Kan damladı elime bedenime

Vurdular yine tam on iki yerime

Bağırdım yine gelmediler sesime

Zor nerede bu adalet

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