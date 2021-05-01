"Önce Adalet, Önce İnsan!" temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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"Önce Adalet, Önce İnsan!" temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

'Önce Adalet, Önce İnsan!' temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Adalet Bakanlığınca "Önce Adalet, Önce İnsan!" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması sonuçlandı.

Adalet Bakanlığınca "Önce Adalet, Önce İnsan!" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması sonuçlandı. Yarışmada Muhammed Furkan Daşbilek'in yönetmenliğini yaptığı "Bir Nehir Kıyısında" adlı film birinciliğe layık görüldü.

Adalet Bakanlığınca Adalet, vicdan, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların sinemanın özgün diliyle ortaya konulması amacıyla düzenlenen kısa film yarışmasında, 56 eser değerlendirildi. Başkanlığını ünlü yönetmen Derviş Zaim'in yaptığı seçici kurulda, yazar-senarist İsmail Kılıçarslan, yönetmen Murat Çeri, yazar Mustafa Çiftçi ve yazar-senarist Tarık Tufan oybirliği ile dereceye girenleri belirledi.

Adalet kavramının, insan ve toplum vicdanındaki yansımalarının sinemacı gözüyle yorumlandığı eserlerin senaryo, konu, teknik gibi unsurlar açısından değerlendirildiği yarışmada birinciliğe Muhammed Furkan Daşbilek'in yönetmenliğini yaptığı "Bir Nehir Kıyısında" isimli eser layık görüldü. Abdullah Şahin'in yönetmenliğini yaptığı "Hemnefes" adlı eserin ikinci olduğu kısa film yarışmasında, üçüncülüğü ise Raşit Algül'ün yönettiği "Ronaldo" filmi aldı.

Değerlendirmede ayrıca Enis Manaz'ın yönetmenliğini yaptığı "Abella'nın Yolculuğu" ile Meryem Sena Metin'in yönettiği "Son Görülme" filmlerine de "Jüri Özel Ödülü" verilmesine karar verildi.

Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek. Ödül töreninin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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