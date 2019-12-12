: Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavda başarısız olan AK Partili Ali İhsan Yavuz: Son iki gün çalışabildim

12.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:32

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Adalet Bakanlığı sözcüsü, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur" açıklamasını yaptı. Ardından da sınava giren vekillerin sonuçları merak konusu oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da sınavda başarısız olan isimler arasındaydı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, avukat ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal gibi isimler de Yavuz'la aynı kaderi paylaştı.

YAVUZ, KENDİSİNİ SAVUNDU

İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim sürecinde yaptığı açıklamalarla ve çıkışlarla tanınan Ali İhsan Yavuz, Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız olunca sosyal medyada gündem olmuştu. Bugün yaptığı açıklamada kendisini savundu.

"SINAVA GİREN MİLLETVEKİLLERİNİN HİÇBİRİ KAZANAMADI"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Ali İhsan Yavuz, sınava giren milletvekillerinden hiçbirinin başarılı olamadığını söyledi. Sınavları hazırlayan kişinin de kazanamadığını sözlerine ekleyen Yavuz, kendisini şu sözlerle savundu:

ALİ İHSAN YAVUZ: İKİ GÜN ÇALIŞTIM

"Biz her bir milletvekili arkadaşımız çıktık farkındalık oluşturalım dedik. Kendimizi de sonraki süreçlere hazırlamak istedik. Ama itibar suikastı yapılıyor. Aslında ben sosyal medyadaki paylaşımları tiye alıyorum. Gülüyorum geçiyorum ama bu açıklamayı da yapma gereği duyuyorum.

Üniversite sınavından aldığınız puanı bir daha alabilir misiniz? İki gün çalıştık. Başkaları bir ay çalıştı. İki gün çalıştığımız sınavdan çok önemli puanı aldık. Milletvekili arkadaşlarımız da aldı. Ben de şu an teyit ediyorum, 74 aldım. Arkadaşlarıma 70 üzeri alırım demiştim."

İşte Ali İhsan Yavuz'la ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

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