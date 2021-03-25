Adaların Atları Platformu, Heybeliada'daki at ahırının yıkımını engelledi

Adaların Atları Platformunun eylemi üzerine, Heybeliada'daki at ahırının yenisi yapılmadan yıkılmasından vazgeçildi.

Heybeliada'daki ahır bölgesinde toplanan katılımcılar, adadaki son at ahırını yıkmak için gelen İBB ekiplerine tepki gösterdi. Ahırın bulunduğu araziyi korumak amacıyla ellerinde bostan korkulukları taşıyan grup, yıkım araçlarını durdurmaya çalıştı. Ekiplere slogan atarak tepki gösteren grup, yeni ahır yapılmadan yıkıma izin vermeyeceklerini söyledi.

Adaların Atları Platformu'ndan temsilciler ile İBB yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ardından ekipler, ahırı yıkmadan alandan ayrıldı. Heybeliada'daki 5 atın yaşadığı ahırın yıkılmaması, platform üyeleri tarafından sevinçle karşılandı.

Adaların Atları Platformu gönüllüsü Doğa Su, atların adada kalarak bir terapi merkezinin kurulmasını istediklerini belirterek, yıkımdan vazgeçilmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşerek söz aldıklarını dile getiren Su, "Dedik ki, 'Yeni at ahırları yapılmadan eskisi yıkılmayacak.' Burada siyasetçilere ve canlara sesleniyorum. Bizler kavga ve yıkmak için değil, gönül birliği için geldik. Atlara sahip çıkmak gerekiyor. Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da atla terapi merkezi yapılmasını istiyoruz. Atlarımıza sevgiyle terapi yapıp gençleri ve çocukları şenlendirelim, doğayı ve atlarımızı koruyalım." diye konuştu.

Platform gönüllüsü Zeynep Alpar da belediyenin satın aldığı atları Büyükada'ya götürerek hapsettiğini savunarak, İBB'nin, Burgazada ve Heybeliada'da Orman Bölge Müdürlüğünden kiralanan araziye ahır yapması gerektiğini söyledi.

Alpar, İBB'nin mevcut atlı zabıta projesinin Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'da hayata geçirilmesini, atlarla kamu yararına yönelik etkinlikler yapılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici