: Adalar'daki fayton temizliğinde 25 ton atık çıkarıldı

21.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:46

İBB Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü ekipleri Büyükada'da İSPARK'a ait ahırların bulunduğu 14 blok içindeki 140 ahırı dezenfekte etti.

KORKUNÇ TABLO

Ardından İSTAÇ ekipleri 5 kıyı aracı ve 30 kişilik ekiple çalışma başlattı. 1 hafta süren çalışmalarda ahırlarının yanı sıra ahırların denizle buluşan yamaçları temizlendi. Çalışmalar kapsamında 5 bine yakın naylon poşet ile toplam 25 ton atık toplandı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Büyükada ana caddeleri, meydanları ve sokakları da mekanik süpürme ve mekanik yıkama araçlarıyla temizlendi. Yıkama araçlarının su haznesine konulan ilaçlarla beraber dezenfekte çalışması da ayrıca yapıldı. Heybeliada ve Burgazada'da bulunan at ahırlarının temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları ise bugün başladı.

FAYTONLAR KAMULAŞTIRILACAK

Uzun zamandır tartışma konusu olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili sorun sonunda bir çözüme kavuşturuluyor. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis'e sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Adalar'daki fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştıracak. Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında konuştu. Vali, Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: DHA

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