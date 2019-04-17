Acun Ilıcalı, Suvivor'daki Birleşme Partisinin Detaylarını Açıkladı

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da adaya veda eden isim dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Elemeye kalan Tony ve Kyriakos arasında adaya veda eden isim Tony oldu.

Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Seda Sayan ve Murat Boz'un birleşme partisi için Dominik'e geldiğinin müjdesini verdi.

BİRLEŞME PARTİSİNİN DETAYLI BELLİ OLDU

Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinin detayları da belli oldu. Cumartesi günü yarışmacılar yeni bir maça çıkacak. Maçı kazanan takım ise ödüllendirilecek. Öte yandan birleşme partisi büyük sürprizlerle pazar günü olacak.

ACUN MÜJDEYİ VERDİ

Ada konseyinde parti hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Seda Sayan ve Murat Boz şu an adada. Çok güzel bir Birleşme Partisi bizi bekliyor" dedi.