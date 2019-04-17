Acun Ilıcalı, Suvivor'daki Birleşme Partisinin Detaylarını Açıkladı
Survivor'da birleşme partisinden önce adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde parti için Dominik'e gelen ünlü isimleri de açıkladı.
TV8'in sevilen yarışması Survivor'da adaya veda eden isim dün akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Elemeye kalan Tony ve Kyriakos arasında adaya veda eden isim Tony oldu.
Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Seda Sayan ve Murat Boz'un birleşme partisi için Dominik'e geldiğinin müjdesini verdi.
BİRLEŞME PARTİSİNİN DETAYLI BELLİ OLDU
Survivor'da merakla beklenen birleşme partisinin detayları da belli oldu. Cumartesi günü yarışmacılar yeni bir maça çıkacak. Maçı kazanan takım ise ödüllendirilecek. Öte yandan birleşme partisi büyük sürprizlerle pazar günü olacak.
ACUN MÜJDEYİ VERDİ
Ada konseyinde parti hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Seda Sayan ve Murat Boz şu an adada. Çok güzel bir Birleşme Partisi bizi bekliyor" dedi.
YORUMLAR (11)
-
parasızlıktan acun medya havuzundan iki keklik çağırıyor vah vah. . . körlerle sağırlar birbirini ağırlar. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Kaybettiginiz her secim de arkasinda fetø var, dolar firladi gitti arkasinda fetø var, soganin fiyati 12 tl arkasinda fetø var. Istanbul u kaybettiniz arkasinda fetø var. YETER YAAA. Biktik sizin feto nuz dan artik. Bir kerede kabul edin kaybeddik deyin adam gibi. Mazbata yi verin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Yinemi acun reklamı, kesin bu adam size reklam parası veriyor günde 10 kere haber yapılırmıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Çılgı çıkmış seda sayanın bıçak yemediği yer yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ACUN SABRİYE Yİ SADECE MUHALEFET OLSUN DİYEMİ ? ALDIN ORAYA KİMSEYE FAYDASI YOKCevap Yaz Yayından Kaldır