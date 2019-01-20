Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2'inci Yarışmacısını Açıkladı

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Türkiye'yi ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye etabında yarışacak olan ikinci ismi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

"KORKUM YOK, HIRSIMA GÜVENİYORUM"

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı, geçtiğimiz yıllarda yarışmaya damga vuran Sema Aydemir'in kardeşi Seda Ocak oldu. Parkurda kendisine çok güvenen Seda Ocak, "Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganıyla yarışmaya katılıyor. Seda Ocak, 34 yaşında.

SURVİVOR'UN ÇEKİLECEĞİ ALANI DA PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Seda'nın Survivor'da yeni sezonun ikinci yarışmacısı olduğunu açıkladıktan bir süre sonra, Survivor'un çekileceği alanı da takipçileriyle paylaştı.

ACUN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Seda Ocak, yarışmaya katılacağının haberini alması ile birlikte, Acun Ilıcalı'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda, "Çok teşekkür ederim Acun Ilıcalı. Tüm Türkiye'nin katılmak istediği bu yarışmada olduğum ve bir de Türkiye olarak yarışacağım için çok mutluyum. Allah bana ve tüm takim arkadaşlarıma yardım etsin. Bir şampiyon çıkacaksa O TÜRK olacak!" ifadelerini kullandı.