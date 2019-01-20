Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un 2'inci Yarışmacısını Açıkladı
Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 2'inci yarışmacısını sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor 2019'un ikinci yarışmacısı geçtiğimiz yıllarda yarışmaya damga vuran Sema Aydemir'in kardeşi Seda Ocak oldu.
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Türkiye'yi ekran başına kilitleyen yarışmanın Türkiye etabında yarışacak olan ikinci ismi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.
"KORKUM YOK, HIRSIMA GÜVENİYORUM"
Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı, geçtiğimiz yıllarda yarışmaya damga vuran Sema Aydemir'in kardeşi Seda Ocak oldu. Parkurda kendisine çok güvenen Seda Ocak, "Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganıyla yarışmaya katılıyor. Seda Ocak, 34 yaşında.
SURVİVOR'UN ÇEKİLECEĞİ ALANI DA PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Seda'nın Survivor'da yeni sezonun ikinci yarışmacısı olduğunu açıkladıktan bir süre sonra, Survivor'un çekileceği alanı da takipçileriyle paylaştı.
ACUN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Seda Ocak, yarışmaya katılacağının haberini alması ile birlikte, Acun Ilıcalı'ya bir mesaj gönderdi. Mesajda, "Çok teşekkür ederim Acun Ilıcalı. Tüm Türkiye'nin katılmak istediği bu yarışmada olduğum ve bir de Türkiye olarak yarışacağım için çok mutluyum. Allah bana ve tüm takim arkadaşlarıma yardım etsin. Bir şampiyon çıkacaksa O TÜRK olacak!" ifadelerini kullandı.
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Acunun hastası yim allah yardımcı sı olsun bitanesin acunCevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
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Acun denen fani o rezil ahlaksız proğramlarınıda al defol git bu ülkedenCevap Yaz 21 9 Yayından Kaldır
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Acun ılıcalı adam gibi adam.haksiz eleştiri yapmayın.güzel programlar yapıyor sayesinde çok insan ekmek yiyor ve meşhur oluyor gariban babasıdır. BEN KENDİSİNİ ÇOK SEVERİMCevap Yaz 4 21 Yayından Kaldır
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Yasaklansin Böyle TV programmlariCevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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Bayılıyorum bu kadına.. Süper bir fikir olmuş..Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır