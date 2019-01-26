Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu

Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara 'merhaba' diyecek. İlk bölüme kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'dan tanıtım videosu paylaşımı geldi.

Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle; İşte #Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Türkiye kadrosu ve ilk tanıtımımız. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.

Tanıtım videosunda görüldüğü üzere Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

Hakan Kanık

1- Survivor 2019 yarışmacısı Hakan Kanık

Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık olmuştu. 19 yaşında olan ve MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki ama Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılacağı kesinleşen ilk isim olan Hakan Kanık, zorlu mücadeleye nasıl hazırlanıyor?

"ÇİFT ANTRENMAN YAPIYORUM"

Yarışmaya hazırlanma sürecini anlatan Kanık, "Günde çift antrenman yapıyorum, beslenmeler ayrı. Haftada üç gün parkurlar yapıyoruz. Profesyonel ilerliyoruz. Oyunlarda takımı sırtlarım.

"BENİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Kimse beni küçümsemesin yaşımdan dolayı. Her yerde yaşımdan dolayı küçümsendim. MasterChef'te de oldu ama Survivor'da buna asla izin vermeyeceğim. Yaşımın verdiği atiklik ve güçle takımımı sırtlayacağım.

Heyecan ve gurur verici. Milli bir mücadeleye gidiyoruz. Milli mücadelinin ilk yarışmacısı olmak çok onur veriyor bana. Onur verdiği kadar stres veriyor. Oylamalarda diğer adaylardan çok büyük bir farkla öndeyim. Hayranlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Seda Ocak

2- Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak



Survivor 2019'ün resmi olarak açıklanan ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Bursalı olan Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güvenen Seda, "Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor.

"KORKUM YOKTUR CANIM DA TATLI DEĞİLDİR"

Yarışmaya hazırlanma sürecini anlatan Ocak, "Günde iki antrenman yaptık. Bazen havuzla beraber 3 antrenmana çıkardık. Bunun yanı sıra atış çalıştık. Zorlandık ve değdi. Parkurlarda gözümün kara olmasının işe yaracağını düşünüyorum. Korkum yoktur canım da tatlı değildir. Hırsıma güvenirim." dedi.

Kader Karakaya

3- Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya

Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.

Melisa Emirbayer

4- Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer

Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.

Ecem Onaran

5- Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran

Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. Spor eğitmeni

Hikmet Tuğsuz

6- Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz

Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.

Atakan Işıktutan

7-Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan

Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.

Büşra Yalçın

8-Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın

Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.

Sude Burcu

9- Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu

Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.

Okay Köksal

10-Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal

Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi

Bora Edin

11- Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin

Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni

Yusuf Karakaya

12- Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya

Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai