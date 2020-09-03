Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, her perşembe yapılan TBT akımına uyarak Acun Ilıcalı ile yıllar önce rol aldıkları filmden bir kareyi paylaştı. Oyuncunun Ilıcalı ile pozu görenleri gülümsetti.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantinaya girdikten sonra sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya başladı. Yeşilçay son olarak TBT akımına uyarak Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki bir fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞIMIYLA YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı Mumya Firarda adlı filmin bir sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşan Yeşilçay, 2002 yılına ait bu filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine "'Ne gördüm şimdi ben' diyeceğiniz bomba bir TBT buldum. Ya şu filmi bulsak da gülsek. Sen bulursun belki" notunu yazarak Ilıcalı'yı etiketledi.

AYNI POZU PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Aynı fotoğrafı ikinci kez paylaşan oyuncu, "Ay tekrar koyacağım, fotoğraftan çıkamıyorum. Filmde Teoman da var. Acun da var falan gülmek için kesin izlememiz lazım. Biz bir süre toplaşıp toplaşıp 'biz ne izledik şimdi' diye kopuyorduk" dedi.