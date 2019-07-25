Acun Ilıcalı, fotoğrafını filtreli paylaşan Seda Sayan'a günler sonra gönderme yaptı

Yeni sezonda TV8'de Yemekteyiz'i sunacak olan şimdilerde yoğun tempolu şekilde çalışan Seda Sayan, önceki gün Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ilıcalı, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününde kendisinin fotoğrafını makyaj filtreli paylaşan Sayan'a esprili bir şekilde gönderme yaptı.

MAKYAJ FİLTRELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Sayan, Eser Yenenler'in 9 Haziran'daki düğününde Acun Ilıcalı ile makyaj filtreli fotoğrafı paylaşmış ve sosyal medyada alay konusu olmuştu. Ilıcalı aradan geçen günlere rağmen Sayan'ın bu filtresini unutmadı.

SEDA SAYAN'A GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz gün Seda Sayan'ı Yemekteyiz setinde ziyaret eden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Sayan'la fitresiz fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın fotoğrafın altına düştüğü 'nofilter' (filtre yok) notu, Seda Sayan'a gönderme olarak değerlendirildi.