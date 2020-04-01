Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum
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Dominik Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Koronavirüs, Magazin

Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum

Survivor'ın çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra'ya telefonla bağlanarak "Dünyanın birçok ülkesinde akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkmak yasaklandı, bunun nedeni yağma olması. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

01.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:17
Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum

Şimdilerde reyting rekortmeni yarışma Survivor için Dominik'te olan Acun Ilıcalı, dün akşam kendi kanalında yayınlanan Survivor Ekstra programına telefonla bağlanarak samimi açıklamalarda bulundu.

"ASİL BİR MİLLETİZ, GURUR DUYUYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, salgın nedeniyle Amerika'da iş yerlerinin yağmalara karşı aldığı önlemlere değinerek şunları söyledi: "Türk olmaktan gurur duyduğum bir dönemi yaşıyorum. Dünyanın bir çok yerinde karantinalar uygulanıyor. İnsanlar evlerine girdiler ve dışarı çıkamıyorlar. Fakat arada şöyle bir fark var. Bu bölgelerde çoğu yerde akşamları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dünyanın bir çok yerinde dükkanların yağmalanmasından korkuyorlar. Bu konuda bir güvence yok. Amerika başta olmak üzere mağazalar tahtalarla kapatılıyor yağmalamaya önlem olarak. Bizim ülkemizde hiç bir zaman bunu yaşamıyoruz, bunlardan daha iyi şartlarda olmamamıza rağmen. Böyle bir iç güdümüz de yok. Gerçekten asil bir milletiz, çok gururluyum" dedi.

"DOMİNİK'TE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınana önlemlerden bahseden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı."

Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum

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Survivor'ın çekimleri için Dominik'te olan Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum
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Haber Yorumları (4)
ATİLKESE: Acun hava, hava. . . . bizim evde TV8 izlenmiyor
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ABDULLAH: Acun bey şu ùlkelerin isminide sòyleseydin madem atıyorsun bilgimiz olsun.hem sen bir adaya saklanmışsın nereden biliyorsun avrupadaki olayları?avrupada yaşıyoruz òyle bir yasak yok buralarda senin dedigin afrika olmasın????
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KİMİM BEN: VALLAHİ GÖLGE ETME YETER, İNSANA HİÇ BİR ŞEY KATMAYAN SAÇMA SAPAN PROGRAMLARIN İLE MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDEN ÇEKİL VE BİRDE ŞU ESKİ EŞİNE BİZİM ADIMIZA RİCADA BULUN ODA GÖZLERDEN KAYBOLSUN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ. ŞİMDİ SIRA SİZLERDE FENERBAHÇE İÇİN YAPTIĞIN KAMPANYANIN, VERDİĞİN MÜCADELENİN YARISINI BİLE GÖREMEDİK SENDEN . TOP SENDE, LAF SALATASI YAPMA İCARAAT YAP.
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ANTALYALI: Allah bizi yalakakrdan korusun
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500
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