Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Acun Ilıcalı'nın takipçilerini geçmişe götüren paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından "Gerçek bir tbt" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ilıcalı'nın paylaşımına sadece yarım saatte 165 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un da paylaşıma "Tbt'nin dibi" yorumunu yapması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.