Tarık Akan'ın eşi olarak bilinen Acun Günay neden öldü sorusu da en çok merak edilen konular arasında. Yaşamı boyunca sanat ve kültürle iç içe olan, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak kariyer yapan Acun Günay'ın ölüm haberi sanat dünyasında derin bir iz bıraktı. Peki, Acun Günay öldü mü? Tarık Akan'ın eşi Acun Günay neden öldü? İşte detaylar...

ACUN GÜNAY ÖLDÜ MÜ?

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Acun Günay, 24 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Uzun yıllardır kültür-sanat alanında aktif bir rol üstlenen ve aynı zamanda Tarık Akan'ın 30 yıl süren hayat arkadaşı olan Günay'ın ölüm haberi, başta sanat camiası olmak üzere geniş bir kesimi derinden etkiledi.

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Acun Günay, sanat hayatına henüz 17 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak adım attı. Sahne sanatlarına olan ilgisi ve yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Günay, 1987 yılında rol aldığı "Yağmur Kaçakları" filminde dansçı olarak yer aldı. Bu proje sırasında tanıştığı usta sanatçı Tarık Akan ile uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe başladı.