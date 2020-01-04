: Açık oturum nasıl yazılır? Açıkoturum mu açık oturum mu TDK'ya göre açık oturum yazımı!

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:58

Sık sık yazım hatası yapılan kelimelerden olan Açık oturum kelimesinin TDK'ya göre doğru yazımını öğrenmek ister misiniz? İşte TDK'ye göre açıkoturum yazımı! Açık oturum nasıl yazılır? Açık oturum mu, açıkoturum mu?

TDK'YA GÖRE: AÇIK OTURUM

Açık oturum: Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı, panel.

Doğru yazım: Açık oturum

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