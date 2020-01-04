Açık oturum nasıl yazılır? Açıkoturum mu açık oturum mu TDK'ya göre açık oturum yazımı!
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TDK'YA GÖRE: AÇIK OTURUM
Açık oturum: Seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı, panel.
Doğru yazım: Açık oturum