Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı 37. bölüm ön izleme izle! Masumlar Apartmanı sezon finali izle!

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

MASUMLAR APARTMANI SEZON CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM ÖN İZLEME