Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli?

Açelya Elmas son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda 4 kez kanseri yendiği haberiyle gündeme gelen Açelya Elmas, 2 kez de ilik nakli olmuştu. Gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli?

Naz Elmas'ın ablası olarak tanınan Açelya Elmas, Geçtiğimiz aylarda 4 kez kanseri yendiği haberiyle gündeme gelen Açelya Elmas, 2 kez de ilik nakli olmuştu. Oyunculuk alanında da tanınan ve birçok dizide rol alan Açelya Elmas'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

AÇELYA ELMAS KİMDİR?

Açelya Elmas, 25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.

Filmografi

Ruhsar Melek

Eyvah Babam Melis

Deli Yürek Gonca

Umut Yolcuları

Gittiğin O Gün

Eyvah Kızım Büyüdü Melis

Koçum Benim Burcu Sezgin

Cabbar

Kurşun Yarası

Ihlamurlar Altında Ceyda

Karınca Yuvası

Kara İnci

Nene Hatun Nene Hatun

Lale Devri Ece

Su ve Ateş Zeynep

Karagül Elif Yıldız

Birleşen Gönüller Seda

AÇELYA ELMAS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Açelya Elmas, 1977 doğumlu olup 44 yaşındadır.