Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli?
Açelya Elmas son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda 4 kez kanseri yendiği haberiyle gündeme gelen Açelya Elmas, 2 kez de ilik nakli olmuştu. Gündeme gelmesiyle birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli?
Naz Elmas'ın ablası olarak tanınan Açelya Elmas, Geçtiğimiz aylarda 4 kez kanseri yendiği haberiyle gündeme gelen Açelya Elmas, 2 kez de ilik nakli olmuştu. Oyunculuk alanında da tanınan ve birçok dizide rol alan Açelya Elmas'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Açelya Elmas kimdir? Açelya Elmas kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!
AÇELYA ELMAS KİMDİR?
Açelya Elmas, 25 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.
Filmografi
- Ruhsar Melek
- Eyvah Babam Melis
- Deli Yürek Gonca
- Umut Yolcuları
- Gittiğin O Gün
- Eyvah Kızım Büyüdü Melis
- Koçum Benim Burcu Sezgin
- Cabbar
- Kurşun Yarası
- Ihlamurlar Altında Ceyda
- Karınca Yuvası
- Kara İnci
- Nene Hatun Nene Hatun
- Lale Devri Ece
- Su ve Ateş Zeynep
- Karagül Elif Yıldız
- Birleşen Gönüller Seda
AÇELYA ELMAS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Açelya Elmas, 1977 doğumlu olup 44 yaşındadır.