Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
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Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

21.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:12
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplananınca yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakini tarafından ekmekle beslendi.

BAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplananınca yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakini tarafından ekmekle beslendi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Gümüşdamla köyünde yaşayan Sinan Pınar, tilkiyi kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadı. Pınar, aç kalan tilkiyi, elleriyle ekmek vererek besledi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilkinin karnını doyurduğu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayıp, ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.


Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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